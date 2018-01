Pub

Exibição do brasileiro na goleada do PSG ao Dijon (8-0), na qual marcou quatro golos e fez duas assistências, mereceu nota máxima

Neymar tem feito por justificar cada cêntimo dos 222 milhões de euros que o PSG pagou por ele ao Barcelona, no último verão, na transferência mais cara do futebol mundial. Na noite de quarta-feira, o brasileiro assinou a mais brilhante exibição desde que veste a camisola do clube francês e marcou quatro golos na goleada sobre o Dijon (8-0), além de duas assistências e várias outras intervenções de encantar. O suficiente para o prestigiado jornal desportivo L'Equipe lhe atribuir a nona nota 10 da história daquele periódico, fundado em 1946.

Se restringirmos o foco a jogos da Liga francesa, o avançado brasileiro de 25 anos é apenas o segundo futebolista a alcançar a nota máxima atribuída pelos jornalistas do L'Equipe, quase quatro anos depois de um outro brasileiro, que já passou por Portugal, ter sido o pioneiro. Carlos Eduardo, médio que representou Estoril e FC Porto, foi o primeiro a obter um '10' do L'Equipe na Ligue 1, em outubro de 2014, quando marcou cinco golos pelo Nice na vitória por 7-2 sobre o Guingamp, numa altura em que estava cedido pelos dragões à equipa da Côte D'Azur.

Além deles, só outros seis futebolistas conseguiram o 10 no L'Equipe ao longo da história. E só um conseguiu repetir o feito: Lionel Messi. O argentino do Barcelona viu reconhecidas como perfeitas as exibições frente ao Bayer Leverkusen (marcou cinco golos na vitória por 7-1, nos oitavos de final da Liga dos Campeões 2011/12) e frente ao Arsenal (marcou os quatro golos do Barça no 4-1 dos quartos de final em 2009/2010).

Notas 10 do L'Equipe:

1988 - Franck Sauzee. O médio fez dois golos na final do Euro sub-21 que a França ganhou frente à Grécia (3-0)

1988 - Bruno Martini. Guarda-redes dessa mesma seleção francesa sub-21, parou várias ocasiões gregas na final

1994 - Oleg Salenko. Avançado russo marcou cinco golos na vitória sobre os Camarões (6-1) em pleno Mundial

1997 - Lars Windfeld. O mais anónimo nome desta galeria. Guarda-redes dinamarquês do Aarhus fez exibição monumental na vitória da sua equipa no terreno do Nantes (1-0), numa eliminatória da Taça UEFA que valeu a qualificação aos dinamarqueses

2010 - Lionel Messi. Marcou todos os quatro golos do Barcelona sobre o Arsenal no 4-1 na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões

2012 - Lionel Messi. Mais uma exibição de luxo do argentino na Liga dos Campeões, desta vez marcando cinco golos ao Bayer Leverkusen (7-1), na segunda mão dos oitavos de final

2013 - Robert Lewandowski. O póquer (quatro golos) do polaco na vitória do Bayern Munique sobre o Real Madrid, na primeira mão das meias-finais da Champions, também mereceu nota máxima

2014 - Carlos Eduardo. O médio brasileiro cedido pelo FC Porto ao Nice fez cinco golos no triunfo sobre o Guingamp (2-7). Foi o primeiro a ter um 10 em jogos do campeonato francês

2018 - Neymar. Quatro golos, duas assistências, o primeiro jogador das cinco principais ligas europeias a chegar às 10 assistências na época. A mais cara transferência de sempre do futebol mundial juntou-se à galeria de ilustres do L'Equipe com a exibição na goleada do PSG frente ao Dijon (8-0)