O jogo entre insulares e portistas, da 26.ª jornada da II Liga, previsto para este domingo, foi adiado, com acordo entre as partes, para 7 de março, devido ao intenso nevoeiro na Choupana.

O jogo tinha início marcado para as 11.15, entre o líder da II Liga, o FC Porto B -- em igualdade de pontos com a Académica -, ao Nacional, oitavo classificado, mas não estavam reunidas as condições para a sua realização.

As equipas aguardaram durante uma hora a possibilidade de o nevoeiro se dissipar, e FC Porto B, Nacional e Liga acordaram a realização em 7 de março, com hora ainda por definir, segundo informou a assessoria do clube madeirense.

O Nacional tem menos um jogo, da 22.ª jornada, também adiado devido ao nevoeiro, estando previsto que o clube receba na próxima quarta-feira a Oliveirense, no acerto do calendário.