O belga Thierry Neuville (Hyundai) garantiu hoje, pela terceira vez, o segundo lugar no Mundial de ralis, ao vencer o Rali da Austrália, 13.ª e última prova do campeonato.

Com o francês Sébastien Ogier (Ford) já coroado pentacampeão, a última prova do Mundial tinha o aliciante de atribuir o 'título' de vice-campeão, com Neuville, que partia com vantagem, a levar a melhor sobre o estónio Ott Tanak (Ford).

O belga da Hyundai, vice-campeão em 2013 e 2016, terminou a prova com 22,5 segundos de avanço sobre Tanak, com o neozelandês Hayden Paddon a fechar o pódio, a 59,1 do seu colega de equipa na marca sul-coreana.

Segundo à partida para a última especial, o finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota) acabou por desistir, depois de sair de estrada e embater numa árvore.

O campeão do mundo Sébastien Ogier terminou a prova na quarta posição, a 2.27,7 minutos de Neuville.