Antigo médico da seleção feminina estado-unidense admitiu abusos a atletas. Caso chegou ao tribunal ao mesmo tempo que a ex-campeã olímpica revelou também ter sido vítima

Não é mais um capítulo da espiral de denúncias de casos de abusos sexual iniciada no mês passado, com a revelação dos atos criminosos cometidos durante décadas pelo produtor de cinema Harvey Weinstein. É algo bem mais antigo, que já abalava há meses a ginástica dos EUA (tendo até levado à queda do presidente da federação, Steve Penny), mas só agora chegou aos tribunais e à revelação da sua vítima mais famosa, Gabby Douglas.

Larry Nassar, antigo médico da seleção feminina de ginástica artística dos EUA, está a ser julgado sob acusações de ter abusado sexualmente de, pelo menos, sete atletas menores de idade - incluindo outras estrelas da modalidade, como Aly Raisman e McKayla Maroney. Ouvido anteontem no tribunal de Ingham (Michigan), o clínico admitiu ter "penetrado manualmente" as vítimas e reconheceu que tal conduta não tinha qualquer propósito medicinal nem foi consentida pelas raparigas.

"Ele convenceu as miúdas que aquele era um tratamento legítimo. Por que deveriam elas questioná-lo? Como se questiona alguém que se vê como um deus da ginástica?", argumentou a assistente do procurador-geral Angela Poviliatis. O Ministério Público local pede uma pena mínima de 25 anos de cadeia para Larry Nassar, que já está preso preventivamente numa cadeia do Michigan, enquanto aguarda a sentença de outros dois casos - um de posse de pornografia infantil e outro de abusos sexuais de menores.

O clínico é o principal rosto do escândalo de abusos sexuais que abala a estrutura da ginástica dos EUA (uma das maiores potências mundiais da modalidade), desde o início do ano. Mais de 360 atuais e antigas atletas denunciaram ter sido vítimas de agressões sexuais por médicos e selecionadores da federação, em estágios e sessões de tratamento, nos últimos 20 anos. Trazido à tona por uma investigação do jornal Indianapolis Star (da cidade sede do organismo), o caso levou à demissão do líder federativo, em março.

A bola de neve do escândalo ganhou ainda mais dimensão mediática quando se soube que, além das multimedalhadas olímpicas Aly Raisman e McKayla Maroney, também Gabby Douglas esteve entre as vítimas de Larry Nassar. Douglas - ouro nas provas de equipas e de all around em Londres 2012 e bicampeã por equipas no Rio 2016 - confessou-o anteontem, após ter sido acusada de desapoiar a colega Aly Raisman na luta contra os abusos e preconceitos de que muitas mulheres são alvo.

Após Raisman escrever na rede social Twitter que "todas as mulheres devem poder sentir-se sensuais e confortáveis na sua pele, usando a roupa que lhes apetecer", Douglas replicou que "vestir de forma provocadora/sexual atrai a multidão errada" e foi alvo de uma série de críticas. "Esperava mais de ti - e que apoiasses a Aly", enfatizou Simone Biles, companheira de equipa que rendeu Gabby como estrela maior da ginástica mundial (trouxe quatro ouros e um bronze do Rio 2016).

Só aí a atleta, de 21 anos, acabou por admitir - num longo testemunho publicado na rede social Instagram - que também foi vítima de Nassar: "Independentemente daquilo que vistas, isso não dá o direito a alguém de te assediar ou abusar de ti. Seria como dizer que, por causa do maillot que usámos, tivemos a culpa de Larry Nassar ter abusado de nós." "Não partilhei publicamente as minhas experiências porque durante anos fomos condicionadas a permanecer em silêncio e, honestamente, algumas coisas foram extremamente dolorosas", acrescentou. Foi assim que todos vislumbraram mais esta mancha, no caso que promete continuar a abanar a estrutura da ginástica nos EUA.