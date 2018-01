Pub

O lateral português falhou esta segunda-feira o treino dos catalães, devido a uma amigdalite, que já o tinha impedido de participar no domingo na vitória sobre a Real Sociedad (4-2), para o campeonato

Em San Sebastian, o Barcelona fechou a primeira volta do campeonato espanhol com um triunfo por 4-2, quebrando uma maldição que durava desde 2007, que lhe permitiu consolidar a liderança com 51 pontos, mais nove do que o Atlético de Madrid.

A formação catalã regressou ao trabalho escassas horas após o triunfo em San Sebastian, tendo em vista a preparação da deslocação de quarta-feira a casa do Espanyol, para a primeira mão dos quartos de final da Taça do Rei.

O treinador Ernesto Valverde chamou aos trabalhos da equipa principal os jogadores Aleñá, Cucurella, Kaptoum, Moisés, Tarín e Ezkieta, todos do plantel da equipa B do Barcelona.