O português da Movistar é o primeiro líder do ranking ciclista do ano de 2018, muito por força do 10.º lugar conquistado na Volta ao Algarve, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

Nelson Oliveira fechou o mês de fevereiro no topo da classificação, com 85 pontos, mais 15 do que Tiago Machado (Katusha-Alpecin), que conquistou 70 pontos em representação da seleção portuguesa, ao vencer a prova de abertura -- região de Aveiro.

Rúben Guerreiro (Trek-Segafredo), com 63 pontos, ocupa o terceiro lugar do ranking, que no ano passado foi vencido por Amaro Antunes, na altura em representação do W52-FC Porto, enquanto a Aviludo-Louletano-Uli lidera a classificação das equipas, com mais dois pontos do que a Vito-Feirense-BlackJack.