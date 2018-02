Vagos, 10/06/2017 - Diversos atletas competiram esta tarde no Campeonato de Portugal de Atletismo no Estádio Municipal de Vagos. Nelson Évora ( Ivo Pereira / Global Imagens )

No primeiro duelo de rivais, o saltador do Sporting fez a segunda melhor marca mundial do ano. O cubano do Benfica foi terceiro

O sportinguista Nélson Évora levou ontem a melhor sobre o benfiquista Pablo Pichardo no primeiro duelo entre os saltadores enquanto atletas dos rivais de Lisboa. Foi no meeting de pista coberta de Madrid, no qual o internacional português terminou o concurso do triplo salto no segundo lugar com 17,30 metros, atrás do brasileiro Almir dos Santos, que fez a melhor marca do ano (17,35m). O cubano do Benfica ficou no terceiro posto com um salto de 17,01 metros.

O salto de Nélson Évora ficou a apenas dois centímetros do seu recorde nacional em pista coberta, ainda assim o atleta fica desde já com a segunda melhor marca de 2018. Enquanto isso, Pichardo ficou bastante abaixo do seu recorde pessoal, que é de 17,32 metros.

Este foi só o primeiro de muitos duelos entre os dois saltadores, que a nível de clubes terão uma luta mais particular nos campeonatos nacionais de atletismo.

Nélson Évora trocou a Luz por Alvalade de forma surpreendente, após os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Para trás ficaram doze anos de águia ao peito, durante os quais foi o capitão e símbolo do atletismo do clube e do Projeto Olímpico. Em Alvalade foi apresentado pelo presidente Bruno de Carvalho com pompa e circunstância no intervalo de um jogo da equipa de futebol com o Tondela.

Para tentar colmatar a saída do melhor saltador português do triplo salto, o Benfica contratou Pichardo em abril de 2017, um dos poucos atletas do mundo que conseguiu saltar acima dos 18 metros em pista ao ar livre. Os encarnados aproveitaram o facto de o saltador estar em litígio com a seleção cubana para garantir o seu concurso. Pichardo adquiriu entretanto a nacionalidade portuguesa, tendo ontem competido pela primeira vez nessa qualidade, depois de um período de inatividade devido ao castigo imposto pela federação cubana, mas também devido a lesões.

Está desde já marcado novo duelo entre ambos, para este fim-de-semana, em Pombal, onde se disputam os Campeonatos de Portugal em Pista Coberta. Este será o primeiro confronto entre ambos ao serviço dos respetivos clubes. Nos dias 17 e 18 de fevereiro, prevê-se novo confronto, uma vez que se realiza também em Pombal, a final do Campeonato Nacional de Clubes em pista coberta.

Para já, Nélson Évora ganhou o primeiro round, mas a época ainda está agora a começar e lá mais para o verão inicia-se a temporada de atletismo ao ar livre.