Manuel Fernandes festeja um golo do Sporting, com Negrete a ver...

O golo que Manuel Negrete marcou à Bulgária no Mundial1986, no México, foi eleito pelos adeptos como o melhor da história do torneios com a bênção da FIFA. "Uma honra", que o mexicano, antigo futebolista do Sporting (1986), jamais esquecerá.

Foi um golo "à meia volta" (gesto técnico conhecido como chilena), no jogo das meias-finais, frente à seleção da Bulgária (2-0) no Estádio Azteca, que levou a melhor sobre o golo do brasileiro Éder, em 1982, e o de Pelé à Suécia, no Mundial1958. O lendário golo do argentino Maradona frente à Inglaterra, também no Mundial1986, fazia igualmente parte da lista, assim como o de Bergkamp frente à Argentina, em 1998, mas o golo de Negrete, que permitiu à seleção mexicana avançar para os quartos de final saiu vencedor.

"Há golos muito bons entre os 32 finalistas, mas sempre tive esperança que o meu ganhasse. Foi um lance espetacular, desde a receção ao remate. Lindo. Um golo com arte", elogiou, confessando que por um ou outro motivo "não passa um único dia sem ver o golo".

Aos 59 anos, ainda marca de "chilena": " Ainda jogo e ainda há dias marquei um golo parecido, de chilena, pena que não gravei (risos), mas há um que marquei aos 52 anos que circula na Internet e pode ser visto. Ainda não perdi o jeito, apesar da minha idade e de os joelhos já doerem, tal como as costas..."

Para os adeptos o golo no Mundial pode ter sido o mais bonito, mas não é o favorito do antigo avançado: "O meu preferido é um que marquei contra o Puebla, perante 70 mil pessoas, no campeonato mexicano. Foi muito importante para a equipa. Eu parei a bola com o peito do pé, levantei-a e fiz um pequeno chapéu em arco ao Nelson Sanhueza."

E o de Cristiano Ronaldo? É mais ou menos bonito, que a chilena do Negrete no Mundial86? "Não se pode comparar, são os dois fantásticos", respondeu o mexicano ao DN.

Na opinião do antigo avançado, o golo de CR7 frente à Juventus "é fabuloso" e mostra que não é obra do acaso: "A única maneira de executar uma jogada espetacular é com a repetição! E o Ronaldo faz muitos golos e muitos deles espetaculares, tenho a certeza que eles os treina até à exaustão e esse é um dos seus segredos. Por isso é um dos melhores do Mundo. Há muitos que tentam e acabam lesionados (risos). O meu foi puro instinto e magia, embora eu também treinasse os remates acrobáticos desde muito cedo."