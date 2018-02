Pub

Alex Botelho foi o primeiro português a ser apurado para as semifinais

O Nazaré Challenge em surf, terceira etapa do circuito mundial de ondas gigantes, previsto para hoje, na Praia do Norte, está suspenso até domingo com um português apurado para as meias-finais.

Alex Botelho foi o primeiro português a ser apurado para as semifinais, ao conseguir a segunda melhor posição no segundo 'heat', com 14,23 pontos, na bateria em que o mais bem classificado foi o norte-americano Peter Mel.

O apuramento foi conseguido "em condições muito difíceis, com muito vento", disse o atleta à Lusa no final da prova em que tentou "fazer o melhor com as condições que há".

"Satisfeito" por ter conseguido passar às semifinais, Alex Botelho prosseguirá no domingo o objetivo de se "classificar para o Tour, chegar o mais longe possível e fazer o melhor surf que se pode fazer" em ondas grandes.

Após a realização das duas primeiras baterias de ondas grandes a prova foi suspensa "devido às condições climatéricas", disse à Lusa Francisco Spínola, representante da World Surf League em Portugal, explicando que "o vento forte que se faz sentir aumenta o perigo para os atletas".

A suspensão vai manter-se "até às 07:30 de domingo", confirmou Francisco Spínola às 13:40, depois de a direção técnica ter concluído "não haver condições para que a competição seja retomada ainda hoje"

A primeira bateria, em que o brasileiro Lucas Chianca foi o melhor classificado, com 17,63 pontos, deixou pelo caminho os dois portugueses em prova.

João de Macedo ficou na quarta posição, com 11,56 pontos e Hugo Vau, em quinto lugar, com 9,43 pontos.

No primeiro 'heat' ficaram apurados Lucas Chianca, Billy Kemper e Nathan Florence (ambos do Havai).

Na segunda bateria passaram à meia-final Peter Mel, Alex Botelho e Jamie Mitchel (Austrália).

A terceira etapa da temporada do circuito mundial de ondas gigantes da World Surf League (WSL), liderado pelo havaiano Kai Lenny, acontece pela segunda vez na Nazaré, depois de a primeira competição ter sido disputada na Praia do Norte a 20 de dezembro de 2016.