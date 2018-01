Pub

Em 47 duelos, o Sporting venceu 17 jogos contra 13 do FC Porto. Mário e Aloísio falam dos jogos em que se tornaram heróis

FC Porto e Sporting iniciam amanhã (20.45 horas) uma série de quatro duelos que serão marcantes para o desfecho desta temporada, nas diversas provas nacionais.

Este primeiro clássico tem como palco o Estádio Municipal de Braga e conta para as meias-finais da Taça da Liga. Será a 48.ª vez que os dois clubes se encontram em jogos a contar para as taças, com uma ligeira vantagem dos leões - 17 triunfos, contra 13 dos dragões, sendo que as vitórias portistas foram todas na Taça de Portugal, pois nunca o Sporting perdeu com o rival na Taça da Liga e na Supertaça, num total de dez jogos.

Já no que diz respeito a triunfos em eliminatórias, com finais incluídas, o equilíbrio é maior, com o Sporting a ter conseguido 14 apuramentos, mais um do que o FC Porto. Estas 47 partidas tiveram um total de 121 golos, dos quais 67 leoninos e 54 dos portistas. O sportinguista Albano, um dos famosos Cinco Violinos, é o melhor marcador de sempre nos clássicos entre estas duas equipas em jogos de taças, com oito golos, seguido por João Martins, também do Sporting, com seis, só depois surgindo os portistas Hernâni Silva e Diamantino Assunção, com quatro.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Mais de um terço dos clássicos das taças terminaram empatados (36%), o que mostra bem o equilíbrio que se tem registado dentro do campo, sendo que dez jogos resolveram-se no prolongamento, enquanto outros dois tiveram de ser decididos no desempate por penáltis. Além disso, dos 30 jogos que terminaram com vencedor antes do desempate por penáltis, treze foram decididos pela margem mínima.

Ainda assim, registaram-se alguns resultados desnivelados, dois dos quais bem recentemente. A 4 de fevereiro de 2009, o Sporting goleou o FC Porto em Alvalade, nas meias-finais da Taça da Liga, por 4-1. Uma partida em que os dragões até estiveram a vencer graças a um golo de Tarik Sektioui, mas dois golos de Romagnoli e outros tantos de Derlei apuraram a equipa então treinada por Paulo Bento.

Na época seguinte, a 2 de fevereiro de 2010, a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal, o FC Porto despachou o Sporting com 5-2, com golos de Rolando, Varela, Mariano González e um bis de Falcao, tendo Izmailov e Liedson marcado para os leões. Neste jogo foi igualado o recorde de golos num clássico entre os dois clubes para a Taça de Portugal: em 1951/52 tinha-se registado esse mesmo resultado, mas favorável aos leões.

Mário, um golo para a história

Na história destes clássicos, há alguns nomes de heróis improváveis, destacando-se mais recentemente o brasileiro Rodrigo Tiuí, que marcou dois dos seus três golos ao serviço do Sporting no prolongamento de uma final da Taça de Portugal com o FC Porto, que permitiu aos leões conquistarem o troféu.

Outro dos heróis nestes confrontos é Mário, antigo médio brasileiro, que, em 1987, numa meia-final no antigo Estádio das Antas, marcou, no último minuto do prolongamento, o golo da vitória do Sporting sobre o FC Porto, que 17 dias depois se sagrava campeão da Europa na final com o Bayern Munique. "Recordo-me bem desse golo. Está na minha memória, porque me marcou muito, afinal foi dos golos mais importantes da minha carreira", diz ao DN o ex-jogador de 60 anos, que esteve em Alvalade entre 1986 e 1988.

Mário fala daquele momento mágico como se fosse hoje. "O Jaime Magalhães quis marcar uma falta rapidamente e nós recuperámos a bola, tendo o Marlon Brandão sido lançado pela direita. Eu vinha lá bem de trás, mas cheguei a tempo de receber a bola, fintar o Celso, e rematar na gaveta da baliza do Mlynarczyk", conta com emoção, lembrando que "foi especial marcar aquele golo à equipa que viria a ser campeã da Europa e do Mundo".

Foi um momento que mudou a vida de Mário em Portugal. "Quando andava na rua era abordado pelos adeptos. E há três anos, quando estive em Lisboa, até fui homenageado pela Torcida Verde, que me ofereceu uma bola em cristal", revela, acrescentando que esse golo "está na história do Sporting".

Sobre os quatro duelos entre FC Porto e Sporting que se aproximam, Mário acredita no sucesso leonino. "Desses quatro jogos, se o Sporting perder um já será muito", diz o brasileiro, que tem acompanhado de perto a temporada em Portugal. "O Sporting tem uma equipa boa para lutar pelo título, tem bons jogadores. Gosto muito do Bas Dost e do Doumbia", sublinhou, acrescentando que estes clássicos "são sempre emocionantes e os jogadores gostam muito de jogá-los".

O gostinho especial de Robson

Outro momento inesquecível nos clássicos das taças foi vivido na finalíssima da Taça de Portugal, a 10 de junho de 1994. Seis meses antes, o presidente do Sporting, Sousa Cintra, despedira o inglês Bobby Robson após a eliminação da Taça UEFA perante o Casino Salzbugo.

O histórico técnico inglês assumiu depois o comando dos dragões e acabou por vencer o seu primeiro título, precisamente à custa do ex-clube. "Foi um jogo especial para Robson", assegura Aloísio, ao DN, que acabou por garantir a conquista da Taça de Portugal no prolongamento com um golo de penálti, que deu o 2-1 ao FC Porto. "Durante a semana vimos bem a sua motivação, maior do que o normal, para essa final. Notava-se que tinha aquele gostinho especial, afinal seria o seu primeiro título em Portugal e logo perante quem o despediu", resume o antigo capitão portista, de 54 anos. "O penálti resultou de uma jogada do Vinha, em que o Peixe meteu a mão à bola", recorda, explicando o momento do penálti: "O Lemajic [guarda-redes dos leões] era muito grande e ocupava quase a baliza toda, mas atirei para o lado que tinha mais confiança, a meia altura. Foi um momento especial, afinal foi dos golos mais importantes da minha carreira."

Aloísio garante que estes clássicos "são jogos especiais", nos quais "há sempre uma motivação especial e muita concentração dos jogadores". Nesse sentido, destaca "a enorme personalidade" do atual FC Porto de Sérgio Conceição, que o leva a acreditar que os dragões "vão fazer um grande jogo" na quarta-feira para a Taça da Liga, mas avisa que "o Sporting tem uma grande equipa, que vale pelo conjunto".