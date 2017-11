Pub

O Nápoles retomou a liderança do campeonato italiano de futebol, depois de vencer por 1-0 a Udinese, em jogo da 14.ª jornada da 'Serie A'.

Com o português Mário Rui de fora do "onze" inicial, coube ao brasileiro Jorginho apontar, aos 33 minutos, o golo que deu os três pontos ao Nápoles, que lidera isoladamente a "Serie A", com 38 pontos, mais dois do que o Inter Milão, que no sábado venceu por 3-1 no reduto do Cagliari.

O AC Milan, por seu turno, não foi além de um nulo na receção ao Torino, permanecendo na sétima posição, enquanto os visitantes permanecem também em 10.°.

Outro empate, mas a uma bola, registou-se na receção do Génova de Miguel Veloso ao Roma.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Stephan El Shaarawy adiantou a Roma no marcador aos 59 minutos, mas Gianluca Lapadula acabaria por empatar na conversão de uma grande penalidade aos 70 minutos, antecedida da expulsão do médio do Roma Daniele De Rossi.

Ainda hoje, a Lazio, em quinto lugar na liga italiana, recebe a Fiorentina (11.°), enquanto a Juventus, em terceiro lugar, recebe o Crotone (15.°).