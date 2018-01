Pub

Formação do português Mário Rui, que jogou os 90 minutos, venceu (3-1) em casa o Bolonha. Gil Dias marcou pela Fiorentina, que não se livrou de perder (1-4) de uma forma clara e surpreendente diante do Verona

O campeonato italiano está resumido a Juventus e Nápoles. No sábado a equipa de Turim tinha assumido a liderança provisória mas neste domingo o Nápoles do português Mário Rui venceu sem problemas o Bolonha por 3-1 com um bis do belga Mertens. Assim, os napolitanos, que não são campeões desde 1990, voltam ao comando com mais um ponto que a Juventus.



Nos outros jogos destaque para a surpreendente goleada sofrida pela Fiorentina (1-4) em casa diante do penúltimo, o Verona. O português Gil Dias, que entrou ao intervalo, fez o único golo da formação de Florença.



Na parte da manhã mais um resultado negativo para o Inter que ainda não triunfou em 2018. Com Cancelo no onze, os nerazzurri adiantaram-se frente ao SPAL com um autogolo de Vicari que se enganou na própria baliza após um cruzamento de Cancelo. Mas o pior estava para vir com o golo tardio de Paloschi.



Resultados:



Chievo 0 - 2 Juventus

Spal 1 - 1 Inter

Crotone 1 - 1 Cagliari

Fiorentina 1 - 4 Verona

Génova 0 - 1 Udinese

Nápoles 3 - 1 Bolonha

Torino 3 - 0 Benevento

AC Milan - Lazio (mais tarde)

AS Roma Sampdoria (mais tarde)



Classificação 10 primeiros:

Nápoles 57

Juventus 56

Lazio 46

Inter 44

Roma 41

Sampdoria 34

Atalanta 33

Udinese 32

Torino 32

AC Milan 21