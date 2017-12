Pub

Equipa napolitana consolidou o primeiro lugar da Série A, ao receber e vencer a Sampdoria por 3-2, após ter estado a perder por duas vezes. Lateral esquerdo português foi titular e viu cartão vermelho por acumulação

O Nápoles vai passar o Natal na liderança da Série A, independentemente do que acontecer este sábado (19.45) no jogo entre Juventus e Roma, ao receber e vencer a Sampdoria por 3-2, em partida da 18.ª jornada.

A equipa do sul de Itália esteve por duas vezes em desvantagem e viu o lateral esquerdo português Mário Rui ser expulso por acumulação de amarelos aos 77 minutos, mas conseguiu somar os três pontos. Gastón Ramírez (2 minutos) deu vantagem aos genoveses, Allan empatou (16'), Fabio Quagliarella (27', de grande penalidade) voltou a adiantar os visitantes, mas Insigne (33') tornou a empatar e Hamsik (39') sentenciou a reviravolta, ainda na primeira parte. O médio ofensivo eslovaco apontou o 116.º golo ao serviço dos napolitanos, tornando-se o melhor marcador da história do clube.

Noutra partida disputada na tarde deste sábado, o Inter com João Cancelo a titular e João Mário em campo a partir dos 80 minutos, somou a segunda derrota no campeonato, ao perder no terreno do Sassuolo (0-1).