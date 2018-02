Pub

Imagem de crónica está a tornar-se viral nas redes sociais

Uma imagem de uma crónica de Miguel Sousa Tavares no jornal A Bola já está a correr as redes sociais, depois da derrota do FC Porto, em casa, frente ao Liverpool, por 5-0, esta quarta-feira, naquela que foi a derrota mais pesada de sempre dos dragões nas competições europeias.

No entanto, e se à primeira vista pode parecer aos internautas que a coincidência é demasiado boa, ou má, dependendo do clube pelo qual cada um torce e sofre, o texto data de 17 de outubro, dia em que o FC Porto jogou no terreno dos alemães do Leipzig.

"Uma coisa, pelo menos, eu não temo logo à noite: não iremos enxovalhar o clube. Não vamos encaixar 5-0, como Benfica em Basileia", lê-se na imagem.

Muitos estão a aproveitar a imagem para comentar, de certa forma, o negativo resultado dos dragões esta quarta-feira, mas é preciso esclarecer que é mesmo uma coincidência separada por vários meses, apesar de as palavras serem de facto "apropriadas" para o momento.

No dia 17 de outubro de 2017, o Leipzig recebeu e venceu o FC Porto, por 3-2.