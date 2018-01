Pub

Holandês tem eficácia de 50%, o melhor registo das cinco principais ligas europeias. Jesus nunca teve um goleador tão eficaz.

Bas Dost é caso insólito nas principais ligas europeias. O holandês toca poucas vezes na bola durante as partidas do campeonato e quando o faz é com uma eficácia a toda a prova. Segundo os dados estatísticos do site Goalpoint, o avançado do Sporting apenas toca, em média, 25,6 vezes na bola a cada 90 minutos - só Mauro Icardi, do Inter Milão, toca menos vezes na bola (25) - e marca a cada 2,1 remates que faz, tendo por isso um índice de eficácia de 50%.

Ou seja, Bas Dost tem um total de 19 golos na Liga e para atingir esta marca apenas precisou de rematar 38 vezes, superando todos os avançados dos cinco principais campeonatos que se disputam na Europa (Inglaterra, Espanha, França, Alemanha, Itália e França). O segundo melhor registo pertence ao inglês Wayne Rooney (Everton), que marcou dez golos num total de 32 remates, o que representa uma eficácia de 31,2%, estando no terceiro lugar deste ranking o colombiano Radamel Falcão, que ao serviço do Mónaco já marcou 15 golos no campeonato em 49 remates, numa eficácia de 30,6%.

Se compararmos com Jonas, o atual melhor marcador da Liga, com 21 golos, verificamos que o brasileiro do Benfica precisa de fazer, em média, cinco remates para marcar um golo.

Na realidade, Bas Dost potenciou a sua eficácia desde que chegou ao Sporting na época passada, quando já terminou o campeonato com maior percentagem de remates convertidos em golo nas principais ligas europeias, totalizando 39,5% - 34 golos num total de 86 remates, o que representou o melhor registo desde 2014-15. Aliás, só o francês Alexandre Lacazette se aproximou desses números na época passada ao serviço do Lyon: 33,3%. O certo é que, se Bas Dost mantiver o atual rendimento, poderá bater a marca da época passada, embora não seja fácil manter a média de 50% de aproveitamento de remates nas 16 jornadas que ainda faltam.

O mais impressionante no holandês do Sporting é o escasso número de ações com bola em que participa durante os 90 minutos, pois tem uma média de 25,6 toques na bola por partida, precisando apenas de tocar 24,1 vezes para marcar, uma média incrível, que supera as 26 ações com bola de Edinson Cavani, do Paris Saint--Germain, para marcar um golo.

Curiosamente, na partida com o Marítimo, da 16.ª jornada da Liga, Bas Dost marcou três golos e apenas tocou 14 vezes na bola... marca bastante inferior à sua média.

Segundo os dados do Goalpoint, tendo em conta apenas jogadores com mais de 360 minutos em campo, Bas Dost é mesmo o que menos vezes toca na bola no campeonato, sendo os mais próximos do holandês o guarda-redes José Sá (FC Porto), com 26,6 ações com bola por partida, e o avançado Hélder Guedes (Rio Ave), com 27,5.

Bas Dost melhor do que Cardozo

Apesar dos números, Jorge Jesus assumiu após o jogo com o Desp. Aves que Bas Dost não é o melhor avançado que treinou até ao momento. "Claro que não, já estive noutro grande, com grandes pontas-de-lança, que foram sempre os melhores marcadores", atirou o treinador do Sporting.

Só que os números dizem o contrário. Nenhum avançado treinado por Jesus terminou um campeonato com média superior a um golo por jogo como Bas Dost na época passada (1,09), levando agora 1,05 por partida. O que mais se aproximou foi Oscar Cardozo, que em 2009-10 - a primeira do técnico no Benfica - terminou a Liga com a média de 0,89 golos por partida. Já em Alvalade, Slimani concluiu o campeonato 2015-16 com 0,81 golos por jogo.