Internacional português do Barcelona abriu o coração à revista Panenka. Confessa-se incomodado e revela que há dias em que nem quer sair de casa e explica que salienta que está a viver um inferno

André Gomes, contratado em julho de 2016 pelo Barcelona ao Valencia, concedeu uma entrevista sentida à revista Panenka na qual abre o coração sobre a permanente desconfiança dos adeptos em relação ao seu valor.

"Os primeiros seis meses foram bastante tranquilos, com o meu tempo de adaptação, os meus companheiros, foi espetacular, mas a partir daí as coisas mudaram um pouco. A palavra talvez não seja a mais correta, mas é um pouco um inferno. Comecei a ter mais pressão, mas com a pressão vivo bem, com o que não vivo bem é a pressão que coloco em mim. Sou demasiado autocrítico, demasiado perfeccionista. Nos treinos estou tranquilo. Obviamente há dias em que estou um pouco mal, no que toca à confiança. Sei que sofri, que joguei um ou dois dias antes e ainda tenho a imagem negativa do jogo e que não me permite seguir em frente. Nos treinos é diferente porque sinto-me bem com os meu colegas, que são espetaculares para mim, mas não consigo dar tudo o que podia porque a sensação que tenho dentro de campo é má", disse.

E continuou mostrando a sua dor. "Fecho-me, não falo com ninguém, não a mostro a ninguém, é como se me sentisse envergonhado. Já me aconteceu várias vezes não querer sair à rua. O facto de as pessoas te verem e terem uma opinião sobre ti. Tenho medo de sair à rua por sentir vergonha da situação que atravesso", explicou antes de revelar que está a tentar dar a volta à situação.

"Estou a trabalhar fisicamente e a nível mental para ultrapassar essa barreira porque quero ser eu mesmo, que as pessoas me conheçam em Espanha, em Portugal e que saibam o que consigo fazer. O que muitas vezes me chateia, no bom sentido, é que as pessoas digam "tu podes fazer mais coisas boas" e eu pergunto-me: "porque é que não as faço?"", finalizou.

Depois de 47 jogos e três golos na época passada, ao serviço do Barcelona, o internacional português soma esta época cerca de 988 minutos, divididos por 25 jogos. Além da Liga Espanhola, jogou na Supertaça de Espanha, na Taça do Rei e na Liga dos Campeões. Tem 27 internacionalizações pela seleção nacional.