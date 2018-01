Pub

Utentes dizem que este "flagelo da sociedade" não é "exclusivo do futebol". No vídeo são usadas imagens de Fábio Coentrão no último Benfica-Sporting

Benfica e Sporting empataram, na passada quarta-feira, a um golo, no Estádio da Luz. Se Jorge Jesus já está habituado a ser assobiado no campo dos encarnados, Fábio Coentrão "estreou-se" com o seu regresso a um sítio onde já foi muito aplaudido, mas agora vestido de verde e branco.

Em alguns lances do encontro choveram cartolinas na direção do defesa leonino e a situação não passou despercebida ao Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, que fez um vídeo em que brinca com a situação. "O ataque a pessoas com Cartolinas é um drama que não é exclusivo do futebol e infelizmente sabemos agora quem está por trás deste flagelo da sociedade. Mostrem isto ao mundo!", lê-se na publicação do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, que pertence ao concelho de Ílhavo, Aveiro, no Facebook.

O Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, instituição aberta desde outubro de 2010, apoia idosos nas valências de Lar, Centro de Dia, e apoio domiciliário, lê-se na página de Facebook da instituição.