O tenista anunciou na terça-feira que vai falhar o Torneio de Acapulco, no México, devido a uma lesão na coxa direita, o mesmo problema que o fez desistir do Open da Austrália em janeiro.

"No dia do último treino voltei a sentir uma dor nessa zona. Esta manhã fiz uma ressonância e ainda não sei ao certo do que se trata. É semelhante ao que me aconteceu na Austrália, mas penso que seja menos grave", afirmou Rafael Nadal em conferência de imprensa, a poucas horas do arranque da prova ATP500.

O número dois do mundo ia defrontar o seu compatriota Feliciano Lopez, que assim passa diretamente para a segunda ronda da prova de Acapulco.

Nadal não compete desde 26 de janeiro, data em que foi obrigado a abandonar o Open da Austrália, num encontro dos quartos de final com o croata Marin Cilic.

Além de falhar o torneio mexicano, o antigo líder do ranking fica assim em dúvida para os Masters1000 de Indian Wells e Miami.