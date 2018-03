Diana Durães, nadadora do Benfica

Pub

Diana Durães e Tomás Veloso estiveram hoje em destaque, ao obterem os mínimos para os Europeus de natação, no segundo dia dos campeonatos Nacionais, que decorrem nas piscinas olímpicas do Funchal.

A nadadora do Benfica conseguiu o feito nos 800 metros livres, ao vencer a prova com o tempo de 8.39,02 minutos, enquanto o nadador do Náutico Académico fez os 400 metros estilos em 4.22,76 minutos, o que lhe valeu o triunfo.

A dupla junta-se a Guilherme Pina (Sporting), Tamila Holub (Sporting de Braga), Ana Monteiro (Vilacondense) e Victoria Kaminskaya (Estrelas São João de Brito), que conseguiram mínimos no primeiro dia dos Nacionais, além dos sportinguistas Alexis Santos e João Vital e de Raquel Pereira (Algés), que chegaram à Madeira já com presença garantida em Glasgow.

Em evidência esteve também José Lopes, do Sporting de Braga, que fez dose dupla, ao obter mínimos para os Europeus de juniores nos 400 metros estilos e 800 metros livres, a mesma prova que lhe deu acesso ainda aos Jogos Olímpicos da Juventude.

Também nos 800 metros livres, Alexandra Frazão, do CASPAE, logrou mínimos tanto para os Europeus de juniores, que decorrerão em Helsínquia de 04 a 08 de julho, como para os Jogos Olímpicos da Juventude, organizados em Buenos Aires de 06 a 18 de outubro, esta última com presença de Raquel Pereira (Algés), com o tempo registado nos 100 metros bruços.

Ainda para os Europeus de juniores, conseguiram hoje mínimos Ana Sousa, nos 800 metros livres, Rafaela Azevedo (Algés), nos 100 metros costas, e Filipe Santo (Benfica), nos 400 metros estilos.

Os nacionais de natação em absolutos, juniores e juvenis decorrem até domingo no complexo das piscinas olímpicas do Funchal.

Resultados:

- 100 metros costas masculinos:

1. Francisco Santos (Sporting), 56,05 segundos.

2. Viktor Kot (Náutico Marinha Grande), 58,12.

3. Rodrigo Rosa (Colégio Monte Maior), 58,17.

- 100 metros costas femininos:

1. Rita Frischknecht (Algés), 1.03,83 minutos.

2. Rafaela Azevedo (Algés), 1.04,55.

3. Camila Rebelo (Louzan Natação), 1.05,25.

- 50 metros livres masculinos:

1. Gustavo Madureira (Académica), 23,23 segundos.

2. Igor Mogne (Sporting), 23,36.

3. Francisco Machado (Algés), 23,58.

- 50 metros livres femininos:

1. Ana Rodrigues (Sanjoanense), 25,80 segundos.

2. Beatriz Viegas (Sporting), 26,77.

3. Adriana Castro (Individual), 26,81.

- 100 metros bruços masculinos:

1. Gabriel Lopes (Louzan Natação), 1.02,77 minutos.

2. Alexis Santos (Sporting), 1.03,14.

3. Rafael Simões (Sporting de Braga), 1.04,01.

- 100 metros bruços femininos:

1. Raquel Pereira (Algés), 1.10,44 minutos.

2. Ana Rodrigues (Sanjoanense), 1.11,71.

3. Cláudia Borges (Benfica), 1.12,62.

- 400 metros estilos masculinos:

1. Tomás Veloso (Náutico Académico), 4.22,76 minutos.

2. José Carvalho (União Piedense), 4.26,76.

3. Bruno Ramos (Belenenses), 4.27,00.

- 800 metros livres femininos:

1. Diana Durães (Benfica), 08.39,02 minutos.

2. Tamila Holub (Sporting de Braga), 08.44,26.

3. Alexandra Frazão (CASPAE), 08.57,95.

- 800 metros livres masculinos:

1. Guilherme Pina (Sporting), 08.06,93 minutos.

2. José Lopes (Sporting de Braga), 08.09,54.

3. Rafael Gil (Individual), 08.11,07.