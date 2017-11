Pub

Os ex-árbitros Pedro Henriques e Duarte Gomes não entendem por que razão os seus antigos colegas recuaram. E logo numa altura em que "as ameaças aumentaram"

Não está a ser de fácil compreensão por que razão os árbitros da primeira categoria, devido ao ruído em redor das suas exibições, decidiram recuar no protesto que esteve em marcha e que os levaria a parar na próxima jornada dos campeonatos profissionais que se inicia hoje no Restelo, com o Belenenses-Desp. Chaves, a contar para a I Liga.

Quer Pedro Henriques quer Duarte Gomes, em declarações separadas ao DN, falam da conhecida fábula O Menino e o Lobo. Ou seja, da próxima vez que os árbitros ameaçarem parar já ninguém os vai levar a sério. "Não, ninguém vai acreditar, até pode ser que façam mesmo a greve, mas não sei se eles próprios vão acreditar na dispensa que vão meter", refere Pedro Henriques, secundado por Duarte Gomes, que acrescenta um dado. "Numa altura em que as ameaças quintuplicaram, em que há muito mais ameaças a pais e filhos de árbitros, se este não era o momento para parar, quando vai ser?", pergunta o antigo internacional, considerando que "este foi um processo muito mal planeado e preparado, em que nem todos estavam de acordo, houve três que não entregaram o pedido de dispensa, podiam ser nomeados e depois apelidados de fura-greves".

Nas últimas semanas, os árbitros convocaram e desconvocaram uma greve para a próxima jornada da Taça da Liga e agora para a jornada deste fim de semana dos escalões profissionais - I Liga e II Liga. "Esta tomada de posição de que vão e depois não vão são tiros nos pés e só descredibiliza a arbitragem. Neste momento, se os árbitros entendem que há um problema de fundo dos clubes utilizarem canais próprios em que falam de honestidade dos árbitros e corrupção, só há um caminho e o caminho não é mandar um e-mail a pedir dispensa como quem vai a um batizado ou um casamento, é, de uma forma assumida, assumirem que já se passou o limite e, independentemente das consequências, marcar uma greve", explica Pedro Henriques.

"Os árbitros, se queriam parar, tinham de assumir as consequências. Se queriam parar, se entendiam que deviam parar, paravam e não era recorrendo a um subterfúgio regulamentar. O José Fontelas Gomes [presidente do Conselho de Arbitragem (CA)] está amarrado a deveres institucionais e tem de nomear. Se todos parassem ficavam todos na mesma balança, não haveria uns mais prejudicados do que outros", sustenta Duarte Gomes, que classifica de "surreal" o comunicado da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) a reclamar penas severas a quem colocar em causa a honestidade dos árbitros ou associá-los a expressões como polvo ou padre. Duarte Gomes pergunta. "Como é que se pode proibir que alguém chame padre? Isso não tem conotação negativa. Claro que nada vai ser aprovado até 31 de dezembro como os árbitros reclamam. E depois? Se pararem, quando regressam e em que termos?"

E acrescenta: "A classe não são estes 22 árbitros principais, são 4000 árbitros que têm estes árbitros de primeira categoria como referência."

Para Pedro Henriques, estes ziguezagues podem ser entendidos devido à existência de um "problema de liderança" personificado nos presidentes do Conselho de Arbitragem e da APAF, respetivamente José Fontelas Gomes e Luciano Gonçalves: "Nós temos de nos rever em pessoas com autoridade moral para nos representarem. Quando havia o Vítor Pereira como presidente do CA, ele era o árbitro português com melhor currículo em termos de UEFA e de FIFA, só depois apareceu o Pedro Proença. Podíamos não concordar com ele, mas era uma espécie de autoridade moral. Neste momento, com todo o respeito pelos dois presidentes, não estiveram no top."

Duarte Gomes consegue encontrar outra justificação: "Perderam-se referências como Paulo Costa, Lucílio Batista, Bertino Miranda, que era uma voz muito ativa na defesa do grupo, e ainda outros como Paulo Batista, Marco Ferreira, Pedro Proença, Elmano Santos." Duarte Gomes entende ainda que hoje em dia o árbitro "está mais empenhado na sua carreira e esqueceu um pouco o espírito da classe".