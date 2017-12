Pub

O francês Hervé Renard reconheceu esta segunda-feira que o jogo com Portugal no Mundial 2018 vai ter uma "repercussão especial", pela presença de Cristiano Ronaldo

Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, o técnico admitiu dificuldades frente a Espanha e Irão, os outros adversários no Grupo B, identificando particularidades no embate com a equipa das quinas, porque em Marrocos "todos os adeptos de futebol adoram o Cristiano Ronaldo".

"Vamos jogar com duas equipas muito fortes, Espanha e Portugal, mas é o Mundial. Se queremos crescer temos de ganhar algum dia aos maiores. Se não formos capazes, continuaremos com o nosso nível", afirmou Hervé Renard.

Portugal e Marrocos vão defrontar-se pela segunda vez, em 20 de junho, em Moscovo, na segunda jornada do Grupo B do Mundial 2018.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Em 1986, no México, a seleção marroquina bateu Portugal, por 3-1, e conquistou na altura o Grupo F e passagem à próxima fase do campeonato do mundo.

A fase final do Campeonato do Mundo realiza-se na Rússia de 14 de junho a 15 de julho.