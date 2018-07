Lopetegui diz que só há três jogos certos e rejeita favoritismo de Espanha

"Os restantes encontros têm de ser conquistados com muito trabalho e bom futebol", acrescentou Julen Lopetegui, ex-treinador do FC Porto, que falava durante uma conferência sobre desporto e comunicação social, em Alicante.

Julen Lopetegui, de 51 anos, disse ainda que está encantado com as exibições de Andrés Iniesta nos últimos jogos e acredita que o médio do FC Barcelona irá manter o nível no Mundial 2018, a disputar entre 14 de junho e 15 de julho, na Rússia.

"O Andrés está a fazer uma temporada muito boa, ao nível da anterior, e com a seleção tem estado sempre a um nível muito alto. Ficaremos muito satisfeitos se ele mantiver o mesmo nível no Mundial da Rússia", disse o selecionador.

Lopetegui evitou comentar a possível despedida de Andrés Iniesta ao futebol espanhol e, em vez de fazer futurologia sobre essa possibilidade, preferindo aproveitar o contributo do médio nos trabalhos da seleção.

O selecionador acrescentou que vive num clima pré-Mundial e que nas próximas semanas se irão cumprir mais etapas e protocolos da preparação da seleção, que culminarão com a lista definitiva de convocados para a deslocação à Rússia.

A Espanha integra o Grupo B do Mundial 2018, juntamente com Portugal, Irão e Marrocos.