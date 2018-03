Pub

O futebolista está em sério risco em consequência de uma rotura nos ligamentos cruzados do joelho direito, sofrida na quinta-feira, no jogo entre o Zenit e o Leipzig.

"Os exames à lesão de que Kokorin foi vítima frente ao Leipzig revelaram uma rotura dos ligamentos cruzados do joelho direito", informou o Zenit, que empatou 1-1 o encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa e foi eliminado da prova.

Kokorin junta-se aos compatriotas Georgy Dzhikiya e Viktor Vasin, que sofreram lesões idênticas (cujo tempo de recuperação habitual ronda cinco a seis meses) e devem ficar afastados do Mundial, organizado pela Rússia, entre 14 de junho e 15 de julho.

O avançado, de 26 anos, marcou 12 golos em 48 jogos pela seleção russa, que ficou integrada no Grupo A da fase final do Campeonato do Mundo, em conjunto com Arábia Saudita, Egito e Uruguai.