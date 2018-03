Pub

O médio islandês vai perder o resto da temporada no Everton, por lesão, mas espera-se que recupere a tempo do Mundial 2018, anunciou esta quarta-feira o clube inglês.

O Everton disse que o jogador enfrenta um período de recuperação de seis a oito semanas, devido à lesão num joelho sofrida no sábado em jogo da liga inglesa contra o Brighton.

O último jogo da temporada na Premier League é no dia 13 de maio, contra o West Ham, cerca de um mês antes da estreia da Islândia no Mundial, esperando-se por isso que o jogador recupere e possa ser opção do selecionador islandês, contrariamente ao que tinha sido anunciando na segunda-feira pelo Everton.

"Continuaremos a avaliar o progresso de Gylfi todas as semanas, e a equipa médica vai trabalhar com ele, como faria com qualquer jogador lesionado, para que volte a jogar o mais rápido possível", comentou o treinador do Everton, Sam Allardyce.

Sigurdsson chegou no verão passado ao Everton, vindo do Swansea City, por 45 milhões de libras (36,5 milhões de euros), e tornou-se a contratação mais cara da história do clube.

No Mundial 2018, a Islândia integra o grupo D com a Argentina, Croácia e Nigéria. A equipa liderada por Heimir Hallgrímsson tem estreia agendada para 16 de junho contra os sul-americanos, em Moscovo.