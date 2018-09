Inglaterra vence Costa Rica, antes de rumar à Rússia

A Inglaterra 'fechou' hoje a preparação para o Mundial de futebol de 2018 com um triunfo frente à Costa Rica, por 2-0, em Leeds, no derradeiro jogo antes da partida para a Rússia.

Com a estreia no Mundial2018 marcada para 18 de junho, frente à Tunísia (Grupo G), a seleção inglesa despediu-se do seu público com um triunfo selado com golos de Marcus Rashford, aos 13 minutos, e Danny Welbeck, aos 76.

Por seu lado, a Islândia empatou 2-2 com o Gana, depois de ter estado a vencer por 2-0, com golos de Kári Ámason, aos seis minutos, e Alfro Finnbogason, aos 40.

Com estreia marcada para 16 de junho, frente à Argentina de Lionel Messi, no Grupo D, a Islândia deixou-se empatar com golos de Kasim Nuhu, aos 66 minutos, e Thomas Partey, aos 87.

A Coreia do Sul, que terá a estreia na Rússia a 18 de junho, frente à Suécia (grupo F), também empatou, a zero, com a Bolívia, no penúltimo jogo de preparação para o Mundial2018. A 11 de junho, ainda mede forças com o Senegal.