O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai liderar a comitiva lusa que na sexta-feira vai marcar presença na Rússia, em Moscovo, para o sorteio da fase final do Mundial 2018

Gomes, que também é membro da Comissão Executiva da FIFA, vai ter a companhia de João Vieira Pinto, diretor da FPF, Tiago Craveiro, diretor geral, Carlos Godinho, team manager, e de Fernando Santos, selecionador nacional.

O sorteio, que vai decorrer no Palácio do Kremlin, tem início agendado para as 15:00 (18:00 horas locais) e Portugal, atual campeão europeu, vai ter o estatuto de cabeça de série, sendo certo que 'escapa' a Rússia, Alemanha, Brasil, Argentina, Bélgica, Polónia e França na fase de grupos.

O antigo internacional inglês Gary Lineker e a jornalista russa Maria Komandnaya vão ser os apresentadores do evento, que ainda vai contar com as participações de antigas estrelas como Laurent Blanc, Gordon Banks, Cafu, Fabio Cannavaro, Diego Forlán, Diego Maradona e Carles Puyol.