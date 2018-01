Pub

O novo estádio de Kaliningrado, palco de quatro jogos do Campeonato do Mundo, vai ser inaugurado a 22 de março, com um particular entre o Baltika Kaliningrad e o Schalke 04, anunciou esta quarta-feira o vice-governador desta região russa

"Este jogo vai mostrar a qualidade da preparação das nossas infraestruturas para o Mundial", afirmou Alexandre Chenderiouk, citado pelo clube russo, que alinha no segundo escalão do país.

O estádio de Kaliningrado vai ter uma capacidade para 35 mil espetadores e vai receber quatro jogos da fase final do Mundial 2018, o primeiro dos quais o Croácia-Nigéria, a 16 de junho, e o encontro entre Espanha e Marrocos, para o Grupo B, que inclui a seleção portuguesa.

Dos outros recintos construídos para a competição, o estádio de Volgogrado, que vai ter uma lotação de 45 mil espetadores, deverá ser inaugurado em 21 de abril, com um jogo da segunda divisão russa, entre Rotor Volgogrado e Vladivostok, antes de acolher a final da Taça da Rússia, marcada para 09 de maio, e a Ekaterinburgo Arena deverá abrir portas a 1 de abril, com o embate entre o Oural e o Rubin Kazan.

A Rússia vai organizar, em 12 estádios divididos por 11 cidades, o campeonato do mundo, entre 14 de junho e 15 de julho.