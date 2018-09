Espanha vence Tunísia a seis dias de defrontar Portugal

A seleção espanhola de futebol, que defronta Portugal na estreia no Mundial2018 dentro de seis dias, venceu hoje a sua congénere da Tunísia por 1-0, num particular disputado na cidade russa de Krasnodar.

Num encontro em que teve muitas dificuldades em criar oportunidades de golo, o tento de Iago Aspas, aos 84, permitiu à equipa do treinador ex-FC Porto Julen Lopetegui vencer já em solo russo.

A Espanha entrou em campo com um 'onze' muito próximo do que poderá começar a primeira jornada do Grupo B, frente à seleção das 'quinas', mas durante toda a primeira parte os espanhóis não fizeram nenhum remate enquadrado com a baliza tunisina.

Por sua vez, os tunisinos criavam perigo no contra-ataque, depois de uma defesa com um bloco baixo e organizado, e acabaram os primeiros 45 minutos com menos posse de bola, mas maior verticalidade.

Ao intervalo, Lopetegui colocou Nacho, Koke e Lucas Vásquez em campo, em vez de Odriozola, Thiago e Isco, respetivamente, mas o primeiro remate perigoso só surgiu aos 59 minutos, por David Silva, após cruzamento do defesa.

Mais tarde, as introduções de Asensio e Diego Costa surtiram mais efeito, com os espanhóis a surgirem com mais perigo na frente de ataque.

O golo, ainda assim, só surgiu aos 84, pelo também 'substituto' Iago Aspas, depois de uma jogada individual de Diego Costa, que fintou vários defesas e o guarda-redes antes de deixar para o extremo 'fuzilar'.

Este foi o último jogo da Espanha antes do Mundial2018, que arranca frente a Portugal, no dia 15, enfrentando ainda no grupo B o Irão, de Carlos Queiroz, e Marrocos.

Por sua vez, a Tunísia integra o Grupo G, juntamente com Panamá, Inglaterra e Bélgica, e também fechou hoje a preparação para o torneio.