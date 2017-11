Pub

A Austrália garantiu esta quarta-feira a penúltima vaga para o Mundial2018 de futebol, ao vencer em casa as Honduras, por 3-1, em jogo da segunda mão do 'play-off' intercontinental

Depois do empate a zero nas Honduras, a Austrália decidiu a eliminatória na segunda parte, com um autogolo de Maynor Figueiroa (54 minutos) e um 'bis' de Mile Jedinak (72 e 85), ambos os golos apontados de grande penalidade.

Depois de ter desviado um remate de Jedinak para a própria baliza no primeiro golo dos australianos, Maynor Figueiroa ainda reduziu para os hondurenhos, aos 90+4.

Esta será a quinta participação da Austrália em Mundiais e quarta consecutiva, tendo como melhor prestação a chegada aos oitavos de final em 2006.

Os australianos foram a 30.ª equipa, quinta da Confederação Asiática, a juntar-se à anfitriã Rússia no Mundial do próximo ano, com Peru e Nova Zelândia a decidirem na madrugada de quinta-feira quem completa o lote de seleções na fase final.

As Honduras tentavam a quarta presença em Mundiais e a terceira consecutiva, sendo que nunca passaram a fase de grupos na competição.