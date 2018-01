Pub

Organismo e os representantes das 32 seleções qualificadas para o Campeonato do Mundo, entre as quais Portugal, têm uma reunião agendada para final de fevereiro, em Sochi, para discutir aspetos do campeonato

Segundo informação avançada hoje pelo organismo do futebol mundial, a reunião, que decorrerá em Sochi em 27 e 28 de fevereiro, servirá para verificar questões regulamentares e validar os horários definitivos da competição.

Portugal, campeão europeu em título, integra o grupo B do Mundial, juntamente com Espanha, Marrocos e Irão, de Carlos Queiroz.

A estreia da seleção portuguesa está agendada para 15 de junho em São Petersburgo, diante da Espanha, bicampeã europeia em 2008 e 2012 e campeã mundial em 2010, seguindo-se o jogo com Marrocos, em 20 de junho, e Irão, em 25.

O Mundial de 2018 na Rússia decorrerá entre 14 de junho e 15 de julho.