Pub

Notícia é avançada pelo jornal The National e pelo portal da ESPN

O Manchester United e José Mourinho já têm acordo para a renovação do contrato do treinador português até 2021, ou seja, por mais dois anos do que o atual.

A notícia é avançada pelo jornal "The National" e pelo portal da ESPN, que garantem que o anúncio oficial está para breve. Mourinho tem contrato até 2019, mas o clube queria assegurar a sua continuidade o mais rapidamente possível, algo que, de acordo com os dois órgãos de comunicação, já está praticamente assegurado.

Mourinho chegou ao Manchester United em 2016. Conquistou a Taça da Liga e Liga Europa no seu primeiro ano em Old Trafford. Esta temporada segue no segundo lugar do campeonato e está nos oitavos de final da Liga dos Campeões.