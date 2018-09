Seleção viaja para a Rússia no sábado às 10.45

José Mourinho deu as suas previsões para o Mundial da Rússia em declarações ao canal de televisão russo RT. O treinador português, que durante o torneio vai ser comentador deste canal, considera que Portugal vai passar aos oitavos de final... mas em segundo lugar do Grupo B, atrás da Espanha.

Ainda de acordo com José Mourinho, a seleção treinada por Fernando Santos deverá apanhar nos oitavos de final o Uruguai de Maxi Pereira e Coates, que de acordo com as suas previsões passará em primeiro lugar num grupo composto por Rússia, Arábia saudita e Egito.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As previsões de José Mourinho para os oitavos de final do Mundial:

Uruguai-Portugal

Espanha-Rússia

França-Nigéria

Argentina-Austrália

Brasil-México

Alemanha-Suíça

Inglaterra-Polónia

Senegal-Bélgica