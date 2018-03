Action Images via REUTERS/Jason Cairnduff

O treinador português José Mourinho, do Manchester United, lamentou hoje a saída do sueco Zlatan Ibrahimovic para o LA Galaxy

"Para mim será sempre triste quando vejo os melhores jogadores despedirem-se. Lembro, por exemplo, o caso do último jogo do Figo, quando eu estava no Inter Milão: foi um dos momentos mais tristes que vivi. É uma pena quando os grandes se vão", referiu Mourinho.

Zlatan Ibrahimovic, 36 anos, rescindiu na última semana, em 22 de março, o contrato que o ligava ao Manchester United, e anunciou pouco depois a sua ida para o Los Angeles Galaxy, da Liga norte-americana de futebol.

O adeus de Zlatan é semelhante. É um jogador grandioso, alguém de quem o futebol europeu vai sentir falta. Foi embora e nunca mais voltará ao nível de futebol que demonstrou

O sueco tinha contrato com a formação de Manchester até final da época, mas tinha feito o último jogo em 26 de dezembro, numa época marcada pela irregularidade e com lesões nos últimos tempos.

Uma das situações mais grave aconteceu em 2017, quando já estava nos 'red devils', com uma rotura no ligamento cruzado de um joelho.