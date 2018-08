Mourinho em Wembley para tentar vencer a sua 13.ª final

"As finais não se jogam, ganham--se." Esta frase tornou-se viral no mundo do futebol e foi da autoria de José Mourinho, quando ainda era treinador do FC Porto. E se olharmos para o currículo do treinador português verificamos que é uma máxima que é seguida quase à risca, pois nas 14 finais de competições (supertaças não estão incluídas) que realizou na sua carreira apenas perdeu duas: uma Taça de Portugal pelo FC Porto diante do Benfica e uma Taça do Rei ao serviço do Real Madrid perante o Barcelona.

Esta tarde, a partir das 17.15, no Estádio de Wembley, Mourinho volta a desafiar o seu lema para tentar conquistar a Taça de Inglaterra, a primeira no comando do Manchester United, frente ao Chelsea. "Não creio que aquilo que fizemos no passado possa ajudar amanhã. Os recordes não entram em campo", assegurou ontem o técnico dos red devils quando questionado sobre o seu registo de finais ganhas.

O adversário desta tarde é o seu velho conhecido Chelsea, que orientou em sete temporadas e que agora é comandado pelo italiano Antonio Conte, com quem teve um grave conflito logo no primeiro confronto na Premier League. Esse conflito até envolveu empurrões, depois de o técnico português não ter gostado da forma como Conte festejava efusivamente cada um dos quatro golos da vitória do Chelsea. "Não comemoras assim quando já está 4 -0. Podes fazer isso quando está 1-0. Além disso, é humilhante", disse na altura, na partida realizada a 23 de outubro de 2016. A partir desse momento manteve-se a tensão entre ambos.

"Não tenham dúvidas de que irei apertar a mão de Mourinho e depois pensar no jogo", afirmou ontem Antonio Conte, assegurando que o relacionamento entre ambos é agora "normal", uma ideia que foi transmitida também pelo treinador português: "Após o último jogo, em Manchester, convidei-o para ir ao meu gabinete, conversámos um pouco e demos explicações um ao outro, por isso as coisas estão bem agora."

Salvação da época?

Esta final da Taça de Inglaterra representa uma espécie de salvação da época para qualquer uma das equipas, tendo em conta a ausência de troféus. O Chelsea terminou mesmo a liga fora dos quatro lugares de acesso à Champions, enquanto o United foi segundo classificado, a 19 pontos do campeão City.

Mourinho admitiu que conquistar o troféu "faz diferença", mas recusa a ideia de que tornará a temporada do United positiva. "Uma coisa é fazer a diferença, outra é considerar-se a época boa ou má só por um jogo. Quando analiso o trabalho e o esforço que todos fizemos, não o faço por um jogo importante", disse, lembrando que está consciente "das coisas negativas que aconteceram".

Antonio Conte garantiu que no Chelsea "todos estão focados" nesta final, pois trata-se de "um jogo muito importante por causa da época difícil" que a equipa teve e que, apesar disso, "pode terminar com um troféu, o que seria importante para todos". Questionado sobre se este seria o seu último jogo pelos blues, o italiano foi evasivo: "A única coisa que posso dizer é que este será, certamente, o meu último jogo esta época", recordando que, apesar das notícias que dão como certa a sua saída, tem "mais um ano de contrato" com o Chelsea.

No Manchester United a grande dúvida prende-se com a recuperação do avançado Lukaku, que se encontra com problemas físicos. "Só saberemos se ele vai jogar perto da hora do jogo", admitiu Mourinho.