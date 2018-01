Pub

O treinador escreveu ao nonagenário a agradecer-lhe a dedicação pelo clube

Um gesto solidário de José Mourinho está a comover os fãs de futebol nas redes sociais: o treinador do Manchester United enviou uma carta a Fredrick Schofield, um adepto de 94 anos, depois de saber que aquele tinha sofrido um acidente vascular cerebral (AVC).

A carta foi publicada por Linda, a filha de Fredrick, no Twitter na sexta-feira, mas data de 15 de janeiro. "Querido Fred", lê-se, "Soubemos recentemente de toda a sua espantosa dedicação ao Manchester United. Só queria agradecer-lhe pelo fiel apoio e devoção ao clube. O entusiasmo dos fãs continua a surpreender-me".

Mourinho acrescenta ainda: "Sei que está a passar por uma fase complicada, mas espero que ajude saber que eu, os jogadores e toda a equipa estamos a pensar em si".

Na publicação, Linda agradece ao treinador pelo gesto. Também o neto de Fredrick deixa uma mensagem na mesma rede social: "Sou fã do Manchester City, mas tenho que dar crédito a quem merece. Quando contactei o Manchester United, não esperava isto [uma carta]. Superaram as minhas expectativas. A paixão pelo futebol na nossa cidade é fantástica. Divide-nos, mas também nos pode unir quando é preciso."

Nos comentários às publicações, as pessoas elogiam Mourinho pelas palavras escritas. "Bom trabalho, José", lê-se.

Há até quem refira que esta não é a primeira vez que o treinador entra em contacto direto com os adeptos.

"O meu pai também recebeu uma carta do José antes de ter morrido no ano passado. O gesto mudou o seu dia, que acabou por ser o seu último. Melhor clube do mundo", escreve Craig Greaney.