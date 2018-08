Mourinho a zeros. Chelsea ganha Taça de Inglaterra

Futuro treinador do Bayern ganha final... ao Bayern

Bastou um golo, de penálti, para o Chelsea roubar ao Manchester United a Taça de Inglaterra. Os blues conquistaram este sábado o troféu, pela oitava vez, ao vencerem os red devils, na final, por 1-0. A equipa de José Mourinho acaba a época a zeros, sem ter conquistado qualquer título.

Um lance decidiu a partida, realizada no estádio de Wembley, em Londres: ao minuto 21, Phil Jones "ceifou" Eden Hazard, na grande área do Manchester United. Na conversão da grande penalidade o belga, vítima da falta, não perdoou: fez o 1-0. que decidiu a partida, apesar da pressão do Manchester United na segunda parte, para tentar mudar o rumo dos acontecimentos.

O Chelsea celebrou a conquista da Taça de Inglaterra pela primeira vez desde 2012. E, de certa maneira, salvou a época, após ter terminado a Premier League no 5.º lugar (fora das posições de apuramento para a Liga dos Campeões 2018/19) e não ter ido longe nas provas europeias. Quanto ao Manchester United falhou a reconquista da prova-rainha do futebol inglês (venceu-a pela última vez em 2016) e acabou a temporada sem qualquer troféu.