Pub

O ex-futebolista italiano Sauro Tomà, último sobrevivente da equipa do designado 'grande Torino' que foi vítima de um acidente de aviação em 1940, morreu na terça-feira, aos 92 anos, anunciou o clube transalpino no seu site oficial.

Tomà tinha sofrido uma lesão no joelho e, por essa razão, não estava no avião que transportava a comitiva do Torino e que, em 04 de maio de 1949, embateu na colina da Basílica de Superga, nos arredores de Turim, provocando a morte de 31 pessoas.

De acordo com a nota publicada no site do Torino, o corpo de Tomá, defesa daquela que foi considerada uma das melhores equipas da história do futebol, vai estar em câmara-ardente na quinta-feira, no Palácio Madama, em Turim.

O acidente, que vitimou toda a equipa do Torino, então a base da seleção italiana, ocorreu no regresso a Itália, desde Lisboa, onde a equipa tinha estado na despedida de Francisco Ferreira, em que os italianos perderam com o Benfica por 4-3.