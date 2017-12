Morreu Edu Ferreira, jogador do Boavista

Pub

O jovem ponta de lança do Boavista tinha 20 anos

O futebolista do Boavista Edu Ferreira, de 20 anos, a quem tinha sido diagnosticado um tumor no fémur da perna direita em novembro de 2016, morreu hoje no Hospital de Santo António, no Porto.

"Edu partiu, mas nunca nos vai deixar! Compreender a partida pode ser algo muito difícil, principalmente quando a tristeza bate à nossa porta porque acabamos de perder um dos nossos", lê-se no comunicado em que o Boavista informou a morte do seu atleta.

Edu interromper a sua carreira desportiva logo que a sua doença foi conhecida e desde então submeteu-se a tratamento.

A notícia da doença tinha sido referida pelo clube, em novembro do ano passado, que na altura abriu uma conta solidária "cumprindo escrupulosamente o contrato desportivo em vigor e apoiando-o em todas as necessidades clínicas".

O jovem Edu, como é conhecido Eduardo Ferreira, subiu na época na época 2016/17 da equipa de Sub-19 para o plantel profissional do Boavista.

O bom momento de carreira que vivia foi travado por "uma doença do foro oncológico, que nada tem a ver com a prática desportiva", frisava o clube nessa mensagem de novembro.

Esta é mensagem hoje divulgada pelo Boavista

