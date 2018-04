Morreu Branislav Pokrajac, antigo treinador de andebol de FC Porto e Sporting

Pub

O sérvio Branislav Pokrajac, antigo treinador de andebol de FC Porto e Sporting, morreu hoje aos 71 anos de idade, comunicou a Federação Sérvia de Andebol.

Pokrajac, que foi campeão olímpico de andebol como jogador em 1972, ao serviço da Jugoslávia, apontando 15 golos em seis jogos do torneio de Munique.

Ao todo, marcou 510 golos em 180 jogos na carreira, antes de começar uma carreira de treinador, ganhando novo ouro pela Jugoslávia nos Jogos de 1984, em Los Angeles.

Como treinador do FC Porto, o sérvio venceu dois títulos nacionais, em 2001/02 e em 2002/03, com os 'dragões' a enviarem "as mais sentidas condolências" à família, numa nota publicada no seu 'site' oficial.

O Sporting também lembrou o antigo treinador do clube, entre 2010 e 2012, ao serviço do qual conquistou uma Taça de Portugal, em 2011/12, manifestando "profundo pesar".

Além de jogador e treinador, Pokrajac exerceu ainda as funções de docente na Faculdade de Educação Física de Belgrado, e a vertente académica, aliada ao sucesso na prática, valeu-lhe a alcunha de 'Doutor Andebol'.