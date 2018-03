Pub

O Moreirense deixou hoje o último lugar e a zona de despromoção da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Paços de Ferreira, por 2-0, em jogo da 25.ª jornada.

Alfa Semedo (42 minutos) e Bilel (90+4) marcaram os golos do conjunto minhoto, que interrompeu uma série de três derrotas consecutivas e subiu do 18.º lugar para o 15.º, agora com 22 pontos.

O Paços de Ferreira somou o quinto desaire consecutivo e caiu para a 17.ª e penúltima posição, primeira abaixo da 'linha de água', com 21 pontos.