Minhotos igualam Desp. Aves, Paços de Ferreira e V. Setúbal, com 25 pontos. Triunfo por 2-1 sobre equipa de Silas, em partida da 27.ª jornada da I Liga.

O Moreirense deixou este domingo a zona de despromoção da I Liga, ao vencer na receção ao Belenenses por 2-1, em partida da 27.ª jornada da I Liga.

Os minhotos, que agora integram o quarteto de equipas com 25 pontos a par de Desp. Aves, Paços de Ferreira e V. Setúbal, adiantaram-se no marcador através de um autogolo de Florent Hanin, aos 27 minutos, ao tentar cortar a bola cruzada por Tozé a partir de um pontapé de canto.

No início do segundo tempo, aos 49', por Licá, a passe de Fredy, na sequência de um ataque rápido pelo flanco direito. Contudo, já na reta final da partida (84'), Tozé aproveitou as sobras de um remate enroscado de Rafael Costa para voltar a dar vantagem à formação orientada por Petit.