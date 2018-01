Pub

O FC Porto apurou-se hoje para as meias-finais da Taça de Portugal em futebol, ao vencer em casa do Moreirense, por 2-1, encontrando o Sporting na próxima fase.

Os mexicanos Hector Herrera (08 minutos) e Miguel Layun (20) marcaram os golos dos 'dragões', com o brasileiro Edno (73) a reduzir para os 'cónegos'.

Na meia-final, que se vai disputar a duas mãos, o FC Porto vai defrontar o Sporting, que, na quarta-feira, venceu fora o Cova da Piedade, da II Liga, por 2-1.

Na outra meia-final vão estar dois estreantes, o primodivisionário Desportivo das Aves e o Caldas, do Campeonato de Portugal, terceiro escalão do qual veio também o Farense, eliminado pelo conjunto do distrito de Leiria, por 3-2, após grandes penalidades.

O Desportivo das Aves afastou o Rio Ave, em Vila do Conde, por 5-4 no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade a três no final dos 90 minutos e um empate a quatro após o prolongamento.

A primeira mão das meias-finais disputa-se em 27 ou 28 de fevereiro ou em 01 de março, enquanto a segunda mão está marcada para 17, 18 ou 19 de abril.

Os golos

Golo de Herrera! Está feito o primeiro! Soares luta pela bola à entrada da área e consegue desmarcar Herrera. O mexicano desvia a bola de Jhonatan para inaugurar o marcador.

Cruzamento de Brahimi tirado do lado esquerdo do ataque azul e branco, a defesa do Moreirense alivia a bola para a entrada da área onde surge Miguel Layún, oportuno, a rematar rasteiro para o fundo da baliza de Jhonatan.

Cruzamento da esquerda de Tozé e Edno a saltar sozinho no primeiro poste a reduzir para a equipa de Moreira de Cónegos!

Os casos

Hernâni cai na grande área e pede-se grande penalidade. O árbitro manda seguir o jogo.

Hernâni passa por 4 adversários e já na área cai no duelo com Ruben Lima reclamando falta, mas o árbitro entende que nada aconteceu e manda seguir.

Os melhores momentos

Ronaldo Costa isola Pena com o jogador do Moreirense a correr e a rematar para defesa com os pés de Casillas. Na recarga, Zizo atira ao lado.

Tozé ao lado! O médio do Moreirense pega na bola à entrada da área e atira forte à baliza de Casillas, que estava atento ao lance.

Novamente Tozé, desta feita a surgir solto no lado esquerdo mas a rematar fraco à figura de Casillas.

Remate de Alex Telles, de longe, com a bola a sair muito alta.

Layun em jogada individual atira rasteiro para defesa de Jhonatan.

Livre de Layun e Soares a desviar por cima já na pequena área. O que desperdiça o brasileiro!

Novamente Soares! Maxi a cruzar na direita e Soares sozinho a cabecear ao lado!