Moreira de Cónegos, 05/05/2017 - O Moreirense Futebol Clube recebeu esta noite o Sporting Clube de Braga no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas em jogo a contar para a 32ª jornada da I Liga 2016/2017. Petit (Miguel Pereira/Global Imagens)

A equipa de Moreira de Cónegos já vai no terceiro treinador esta época

O Moreirense anunciou esta terça-feira a saída de Sérgio Vieira do comando técnico da equipa, na sequência da derrota caseira frente ao Estoril (1-2). Este é o terceiro clube a trocar duas vezes de treinador na edição 2017/18 da I Liga, depois de Paços de Ferreira e Desportivo das Aves.

O sucessor de Sérgio Vieira será Petit que iniciou esta época no Paços de Ferreira, de onde foi despedido após nove jogos. Trata-se de um regresso a Moreira de Cónegos, uma vez que o técnico de 41 anos salvou a equipa da descida de divisão na época passada.

Sérgio Vieira tinha sucedido a Manuel Machado no comando técnico da formação de Moreira de Cónegos, após a 10.ª jornada, orientando o clube em 12 jogos, deixando-o no 17.º lugar, com 19 pontos.