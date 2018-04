Pub

As meninas da grelha foram abolidas em janeiro, mas os monegascos querem ser uma exceção... tal como a Rússia

A Liberty Media, empresa norte-americana proprietária da fórmula 1 desde 2016, decretou em janeiro, em nome da sociedade moderna, que se acabasse com as famosas grid girls (as meninas da grelha de partida). A organização do Grande Prémio do Mónaco, contudo, vai quebrar esta regra e manter a tradição de décadas na corrida que se realiza a 27 de maio naquele circuito citadino.

O anúncio foi feito por Michel Boeri, presidente do Automóvel Clube do Mónaco, numa entrevista ao Nice-Matin. "Os nossos amigos americanos decidiram que uma rapariga com uma placa de identificação é prejudicial à imagem das mulheres. Não temos problemas com a Liberty, a não ser na questão das grid girls. Mas eles entenderam os nossos argumentos. As raparigas vão estar lá, lindas, e as câmaras vão continuar a fazer grandes planos delas", anunciou.

Michel Boeri explicou ainda que o Grande Prémio do Mónaco tem características particulares, pois é uma corrida associada ao glamour, disputada num circuito citadino: "Não é como Monza ou Spa. Aqui é mais fácil tirar proveito mediático dos espectadores com um copo de champanhe na mão e nos seus iates do que com pessoas a comer salsichas nas bancadas."

Apesar do presidente do Automóvel Clube do Mónaco ter garantindo que a empresa que manda na F1 entendeu os seus argumentos, a verdade é que a Liberty ainda não se pronunciou. O Mónaco, ao contrário de outras provas, tem autonomia em questões relacionadas com a organização da prova e tem inclusivamente a responsabilidade de fazer a transmissão da corrida.

Curiosamente, foi a organização do Grande Prémio do Mónaco a primeira a abolir com as grid girls, em 2015, substituindo as raparigas por homens. Na altura, a medida gerou críticas por parte dos pilotos, sobretudo de Sebastian Vettel. O piloto alemão da Ferrari, aliás, já neste ano voltou à carga com o assunto: "Estou um pouco triste por terem acabado com as grid girls."

Coincidência ou não, ontem, o vice-primeiro-ministro russo, Dmitri Kozak, veio afirmar que quer o regresso das grid girls. "Se conseguirmos chegar a um acordo, iremos trazer de volta esta tradição. Sobretudo porque as mulheres russas são as mais bonitas", afirmou o político.

No final de janeiro, a Liberty e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciaram o fim das grid girls, que foram entretanto substituídas por crianças nos arranques dos grandes prémios de Fórmula 1. A decisão foi tomada depois do surgimento do movimento #MeToo (#EuTambém), com o qual mulheres de todo mundo denunciaram casos de assédio sexual.

"A utilização das meninas da grelha de partida tem sido imagem de marca dos grandes prémios de Fórmula 1 há décadas, mas acreditamos que este hábito não está de acordo com os valores da nossa marca. Não cremos que a prática seja apropriada ou relevante para a Fórmula 1 ou para os seus adeptos, mais antigos ou mais recentes", anunciou a empresa num comunicado difundido a 31 de janeiro.

Na altura, esta medida foi aplaudida por várias associações que promovem a igualdade no desporto. A Women"s Sport Trust, por exemplo, desafiou mesmo outras modalidades, como ciclismo e o boxe, a seguirem o mesmo exemplo.