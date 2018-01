Pub

Internacional português pode estar a caminho do Manchester United

Manchester United e Inter de Milão poderão estar a negociar uma troca nesta reabertura de mercado, concretamente os médios Mkhitaryan e João Mário.

Mkhitaryan começou por ser uma das primeiras escolhas para José Mourinho no Manchester United, mas nos últimos meses perdeu o lugar. No caso do português, a verdade é que o ex-Sporting nunca se impôs no onze dos nerazzurri, desde que se transferiu na temporada passada. Nesse sentido, de acordo com o Corriere delo Sport, ambos os clubes estão a analisar a possibilidade de uma troca entre os futebolistas.

Ainda de acordo com a imprensa transalpina, a troca poderá mesmo ser feita sem quaisquer custos de ambas as partes, a não ser os de intermediação de João Mário (24 anos) e Mkhitaryan (28).