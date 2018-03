Pub

Em causa o post no Facebook onde chama "labrego a António Salvador presidente do Sp. Braga. Jogo entre leões e guerreiros do Minho está marcado para sábado, às 20.30

"És um labrego trolha e aldrabão! Já não te consigo aturar! Vai mandar no G15 e aproveita e vai... Idiota aldrabão... Adoras ser o presidente do Benfica B... Agora faz mais um comunicado...". Esta publicação de Bruno de Carvalho no Facebook (terça-feira), na sequência de um comunicado do do Sp. Braga, em que o clube minhoto se refere ao pagamento feito pelo Sporting, relativo à transferência de Battaglia, como "um equívoco ou uma trafulhice", deu origem a uma queixa anónima no Ministério Público.

O denunciante justificou a queixa com o facto de as palavras do presidente leonino serem "uma forma de coagir e intimidar o presidente da equipa adversária, com o intuito de pôr os adeptos do Sporting em estado compulsivo de agressividade". Isto tendo em conta que as duas equipas se vão defrontar no sábado.

Fonte do MP confirmou ao DN ter recebido "nos últimos tempos algumas denúncias, designadamente anónimas, relacionadas com o fenómeno desportivo e envolvendo vários clubes". E que "como sempre que o MP tem conhecimento de factos suscetíveis de integrarem a prática de crimes, procede em conformidade, encaminhando-os para investigação".