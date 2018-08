Miguel Oliveira segundo no Grande Prémio de Espanha de Moto2

O português Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje no segundo lugar o Grande Prémio de Espanha de Moto2, quarta prova do Mundial de motociclismo de velocidade, atrás do italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex).

O piloto natural de Almada partiu do 14.º lugar da grelha de partida para alcançar o melhor resultado do ano e o terceiro pódio consecutivo, depois dos terceiros lugares nos Grandes Prémios da Argentina e das Américas.

Este segundo lugar é mais do que uma vitória para mim

Miguel Oliveira, que no sábado confirmou a promoção para o MotoGP, concluiu a corrida 2,851 segundos depois de Baldassarri, enquanto o também italiano Francesco Bagnaia, líder do Mundial, não foi além do terceiro lugar, a 6,25 do seu compatriota.

"Consegui um forte arranque, estava a ver que o grupo não se estava a dispersar, então pensei que podia ter uma oportunidade. Lutar pela vitória foi bastante difícil, o [Lorenzo] Baldassari estava muito forte, mas este segundo lugar é mais do que uma vitória para mim", observou.

Miguel Oliveira não escondeu que ficou "muito desapontado" com o desempenho na sessão de qualificação, realizada no sábado, na qual efetuou o 14.º melhor tempo, o que o obrigou a arrancar da quinta fila da grelha de partida, mas acreditou "que tudo na corrida teria de ser melhor".

"A qualificação foi difícil para mim, não consegui encontrar as trajetórias corretas, estava a sentir um pouco de stress, mas no fundo eu sabia que ia conseguir na corrida", explicou o piloto da KTM, citado pela sua assessoria de comunicação.

Com este segundo lugar, o português subiu do quarto para o terceiro lugar da classificação de pilotos, com 63 pontos, menos 10 do que Bagnaia, enquanto Baldassarri subiu ao segundo posto, com 64.