Pub

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi hoje o segundo piloto mais rápido na categoria de Moto2, no segundo dia de testes do Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade, no circuito Ricardo Tormo, em Valência.

Oliveira efetuou o seu melhor registo na nona das 17 voltas que completou ao traçado espanhol, com o tempo de 1.36,334 minutos, mais 185 milésimos do que o piloto mais rápido, o italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex).

Depois de nem sequer ter saído para a pista no primeiro dia testes, devido à chuva, o piloto português entrou hoje em ação apenas na segunda sessão, tendo efetuado a sua melhor volta em 1.36,725 minutos, quarto melhor registo na altura, que melhorou na terceira e última sessão.