Em Moto GP, Marc Márquez assegurou a pole position, colocando-se em boa posição para reconquistar o título mundial da disciplina máxima do motociclismo.

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) vai sair no domingo no 4.º lugar da grelha de partida em Moto 2 para o Grande Prémio da Comunidade Valenciana, última prova do Mundial de motociclismo.

Miguel Oliveira, que venceu os dois últimos Grande Prémios, na Austrália e na Malásia, tinha sido na sexta-feira o mais veloz nas duas sessões de treinos livres no circuito Ricardo Tormo, em Cheste, mas este sábado ficou-se pela quarta posição.

O piloto almadense, que esta época tinha conseguido na categoria intermédia do mundial de motociclismo pole positions na Argentina e em Aragão, fez a sua melhor volta em 1.35,182 minutos.

O detentor do primeiro lugar acabou por ser o espanhol Alex Márquez (Kalex), quarto no Mundial e já sem hipóteses de alcançar Miguel Oliveira no terceiro lugar do campeonato, que sairá pela terceira vez esta época do primeiro posto na grelha. No alinhamento de saída para a prova valenciana estará Márquez (1.35,050 minutos), seguido do já campeão mundial Franco Morbidelli (Kalex), e de Mattia Pasini (Kalex), surgindo, então, na segunda linha o piloto português.

Em Moto GP, o espanhol Marc Márquez (Honda) - irmão mais velho de Alex - assegurou a pole position, colocando-se em posição privilegiada para a corrida onde vai tentar sagrar-se novamente campeão do mundo.

Márquez, que persegue o seu quarto título mundial na categoria 'rainha' do Mundial de motociclismo, depois de se sagrar campeão em 2013, 2014 e 2016, efetuou a volta mais rápida ao circuito Ricardo Tormo, em Cheste, com 1.29,287 minutos.

O piloto espanhol apenas não se sagrará campeão mundial no domingo caso fique abaixo do 11.º lugar ou desista, numa corrida em que o italiano Andrea Doviziozo (Ducati) precisará ainda assim de vencer.

A separar os dois pilotos estão 21 pontos e uma vitória num Grande Prémio equivale a 25 pontos. Dovizioso sairá apenas do 9.º lugar da grelha.