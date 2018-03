Pub

Mundial começa este fim de semana, com o piloto português como candidato assumido ao título de Moto2, na que deverá ser a sua última época na categoria intermédia

A subida foi dura e íngreme, desde os primeiros quilómetros do campeonato de 125 cc de 2011 (aos comandos de uma Aprilia da equipa Andalucia Banca Civica). Mas, sete anos depois, Miguel Oliveira está cada vez mais perto do objetivo: o Mundial de Moto2, que deverá ser o último degrau que pisa antes da ascensão ao de MotoGP, começa este fim de semana, com o português da Red Bull KTM Ajo como candidato declarado à conquista do título.

"É um objetivo, para mim, ser campeão", assumiu, sem rodeios, Miguel Oliveira, no final do ano passado - após uma época em que alcançou as primeiras vitórias no Mundial de Moto2 e acabou o campeonato na 3.ª posição. Ao iniciar a terceira temporada na categoria intermédia do Mundial de motociclismo (após cinco anos em 125 cc / /Moto3), o piloto português chega à hora da verdade: é apontado como um forte candidato a subir ao MotoGP na próxima época e a melhor maneira de consegui-lo será com o estatuto de campeão mundial. É isso que está em jogo a partir deste fim de semana, começando com o Grande Prémio do Qatar (corrida domingo, 14.20, Sport TV5).

"Ainda é cedo para pensar em 2019. Vai depender muito dos resultados da primeira metade do campeonato, das contratações de alguns pilotos e, a partir daí, as peças do puzzle vão se encaixando em função das necessidades das equipas e das fábricas. O que espero é fazer uma boa época, para que no final de 2018 esteja preparado para dar o passo para o MotoGP", notou, recentemente, Miguel Oliveira, que já foi associado à Tech 3 (que será equipa-satélite da KTM em 2019) e à Pramac (satélite da Ducati).

No entanto, por agora, o piloto natural de Almada está concentrado "em fazer um bom trabalho no Mundial de Moto2". E, depois de um ano de aprendizagem (2016, com uma Kalex, da Leopard Racing) e de outro de aproximação ao topo (2017, já na Red Bull KTM Ajo, onde somou três vitórias e mais seis idas ao pódio), isso significa lutar pelo título mundial - à imagem do que fez em 2015, a sua época de despedida de Moto3 (acabou em 2.º, a seis pontos do campeão Danny Kent).

"Temos uma grande moto, para lutar por bons resultados. Não vai ser tarefa fácil, mas estamos motivados e vamos dar o nosso melhor", disse o português, de 23 anos, ao perspetivar a nova época, em declarações cedidas ao DN pela sua assessoria. Foi com a evolução da sua KTM, em finais de 2017, que alcançou as primeiras vitórias nas três últimas corridas da época.

Agora, sem o campeão e o vice--campeão da categoria (o italiano Franco Morbidelli e o suíço Thomas Lüthi, que subiram à MotoGP), Miguel Oliveira integra um vasto lote de candidatos, com o sul-africano Brad Binder (KTM), os espanhóis Álex Márquez (Kalex) e Joan Mir (Kalex), os italianos Francesco Bagnaia (Kalex), Luca Marini (Kalex) e Mattia Pasini (Kalex), os britânicos Sam Lowes (KTM) e Danny Kent (Speed Up) e o francês Fabio Quartararo (Speed Up). Apenas as primeiras provas ajudarão a separar o trigo do joio.

Certo é que o português chega confiante ao Qatar - apesar de não ter ido além do 8.º lugar nos últimos testes de pré-temporada, em Jerez de la Frontera (Espanha). "O objetivo é arrecadar o maior número de pontos nesta primeira prova, tentar fugir ao máximo a confusões, fazer uma corrida sólida e um resultado positivo, para continuar o bom trabalho dos testes de inverno", afirmou Miguel Oliveira. "Sinto-me bastante bem, ligeiramente melhor do que há um ano, ao iniciar o campeonato: [estou] preparado, com muita ambição e expectativa de fazer um bom resultado", concluiu, já de olho no topo.